Latina tarda a saldare un debito | picchiato selvaggiamente con una mazza da baseball

, 18 febbraio 2025 – La Polizia di Stato Questura diha tratto in arresto un 22enne ritenuto responsabile di estorsione, minacce, danneggiamento, violazione di domicilio e lesioni personali aggravate.Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile hanno avuto inizio circa due mesi or sono, quando la vittima ha riferito che avendoto di una settimana il termine per la restituzione di undi 400 Euro, aveva subito minacce, il danneggiamento della propria autovettura e addirittura lesioni personali al volto procurategli con unada. Il tutto finalizzato ad ottenere una somma di denaro aggiuntiva quale risarcimento per il “ritardo”.Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi certi probanti la piena responsabilità dell’uomo, spalleggiato anche da due complici; sulla scorta delle condotte del terzetto di aggressori, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto necessaria la misura della custodia cautelare in carcere per l’autore dei comportamenti maggiormente violenti, mentre gli altri due sono indagati.