Latina-Benevento, designato l'arbitro: nessun precedente con la Strega

Sarà Aleksandar Djurdjevic (quarto anno) della sezione Aia di Trieste a dirigere sabato la sfida train programma al "Francioni". Il direttore di gara non hacon lamentre ha incrociato due volte in serie C il pontini con uno score di una vittoria e un pareggio. Il fischietto di Trieste sarà assistito da Cosimo Schirinzi di Casarano e Matteo Cardona di Catania. Quarto Ufficiale Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.