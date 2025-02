Laspunta.it - Latina: ABC, manca l’approvazione del bilancio preventivo. I dubbi di Maria Grazia Ciolfi (5stelle)

Lo scorso venerdì in commissioneè emerso che il rendiconto consuntivo 2023 di ABC è stato approvato senza la preventiva e necessaria approvazione del relativoprevisionale dell’azienda speciale. “Un fatto grave, che pone interrogativi sulla legittimità non solo del consuntivo dell’azienda, ma anche delconsolidato del Comune, approvato il 30 settembre 2023” afferma il capogruppo del M5S.Già in aula la consigliera aveva espresso preoccupazione per tali profili di irregolarità, oggi torna a incalzare l’amministrazione Celentano chiedendo trasparenza. “Ilconsuntivo approvato senza un documento di previsione – spiega – potrebbe non rispecchiare il reale andamento economico dell’azienda. In assenza di un parametro di confronto, infatti, è impossibile verificare se le risorse siano state gestite correttamente.