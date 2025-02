Lanazione.it - L'ateneo pisano invita al dialogo i comitati e le associazioni per la protezione del verde

Pisa, 18 febbraio 2025 - L’Università di Pisa hato il Comitato Difesa Alberi Pisa, il Comitato Permanente per la Difesa Coltano e l’associazione Città Ecologica ad un confronto per esporre e per chiarire la propria posizione sugli interventi di gestione forestale svolti a Coltano. L’incontro, che si terrà presso il rettorato dell’Università di Pisa l’11 marzo alle 15, vede il coinvolgimento per l’della prorettrice per la Sostenibilità e Agenda 2030 Elisa Giuliani, il direttore del Centro E. Avanzi Angelo Canale e alcuni dei membri del comitato scientifico dell’ente parco. Comprendendo le preoccupazioni della cittadinanza, deie delle, l’Università di Pisa anticipa nel merito che tutti gli interventi boschivi sono stati svolti in base al Piano di gestione forestale 2021-2030 dell’, approvato per conto della Regione Toscana dagli enti preposti e con il successivo nulla osta del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.