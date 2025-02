Sport.quotidiano.net - L’Arezzo non esce dal tunnel. Ora rischia di perdere i playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una sola vittoria nelle ultime otto gare casalinghe. Terza sconfitta consecutiva al comunale. Per trovare una striscia così negativa a San Cornelio, come quella attuale, bisogna tornare a quattro anni fa, alla disgraziata stagione 2020/21 culminata con le retrocessione in serie D quandoperse di fronte al proprio pubblico consecutivamente contro Cesena, Feralpi Salò e Gubbio. Nell’anno nuovo appena 5 punti in 7 partite. Il cavallino non riproprio ad uscire dalla crisi nella quale si è infilato nel 2025. E la classifica è ulteriormente peggiorata con gli amaranto ormai a distanza siderale dalle posizioni di vertice, scivolati in settima piazza, scavalcati dalla Pianese e con il Rimini che si è portato a sole tre lunghezze e lunedì prossimo potrebbe, in caso di successo, perfezionare l’aggancio.