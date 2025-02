Ilnapolista.it - L’Arabia Saudita ha investito in Dazn gli stessi soldi che Dazn paga alla Fifa per il Mondiale per club. Guarda caso

La partita è di calcio, ma soprattutto di giro. Come ampiamento previsto da tutti gli esperti di economia sportivaha infine messo iper “salvare” il pericolanteperdi Infantino della prossima estate, usandocome tramite.La compagnia di investimento araba Surj Sports Investment, che appartiene al Pif, il Fondo sovrano del governo, ha comprato per poco meno di un miliardo di euro una quota di minoranza di. Il New York Times scrive che dovrebbe trattarsi di circa il 10%. Ma è più importante la cifra: quel miliardo è infatti, milione più milione meno, lo stesso cheha speso per comprare i diritti tv delper.Val la pena di ricordare che laha fatto il giro delle sette chiese per trovare una piattaforma che si “accollasse” la trasmissione della competizione, abbassando di molto le pretese iniziali.