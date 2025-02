Metropolitanmagazine.it - L’Antologia di Spoon River secondo Fabrizio De André: Non al denaro non all’amore né al cielo

«Avrò avuto diciott’anni quando ho letto. Mi era piaciuto, forse perché in quei personaggi trovavo qualcosa di me. Nel disco si parla di vizi e virtù: è chiaro che la virtù mi interessa di meno, perché non va migliorata. Invece il vizio lo si può migliorare: solo così un discorso può essere produttivo.». CosìDeraccontava a Fernanda Pivano Non alnonné al, concept album liberamente ispirato aldidel poeta statunitense Edgar Lee Masters.Il cantautore genovese -che oggi avrebbe spento ottantacinque candeline, affronta diversi argomenti all’interno del disco, ascribili a due grandi temi: l’invidia e la scienza. Al primo è dedicato il lato A dell’opera, alil lato B. Se l’invidia conduce ad azioni negative o alienanti (come nel caso de Un giudice), la scienza scatena nell’uomo ambizioni potenzialmente nocive (Un medico).