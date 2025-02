Ilfattoquotidiano.it - “L’anestesista mi ha mandato in overdose da Fentanyl: in quel limbo tra la vita e la morte non c’era Dio, era solo tutto bianco”: il racconto choc di James

Doveva essere un’operazione di routine. Invece,B., giovane paziente inglese, si è ritrovato a lottare in untra lae la. E’ stato lui stesso a raccontare al Daily Mail quanto gli è accaduto durante un intervento per l’asportazione della cistifellea. A ridurlo in fin diè stata una dose massiccia di, un potente oppioide prodotto da sintesi chimica usato come anestetico.è andato in un ospedale inglese perla che doveva essere un’operazione di routine, la rimozione della cistifellea. “Avevo lettolo che potevo per prepararmi, ma stavo comunque andando verso l’ignoto“, racconta.lo aveva rassicurato, spiegandogli il processo e facendogli un po’ di conversazione. Poi, il buio: “Non c’è stato il conto alla rovescia da dieci.