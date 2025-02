Ilfattoquotidiano.it - Lampedusa, il veliero dell’Arci salva 55 migranti: “La barca era in grave pericolo e abbiamo deciso di intervenire”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’equipaggio dellaa vela Garganey VI, della campagna “Tutti gli occhi sul Mediterraneo”, ha tratto in salvo 55ina circa 40 miglia da. Il progetto – promosso da Arci nazionale, Sailingfor-Blue LAB e da Sheep Italia – era partito lunedì dall’isola delle Pelagie “per monitorare una delle frontiere marittime piùse al mondo e offrire supporto a chi rischia la vita in mare”.Attualmente l’imzione sta navigando verso, il porto sicuro più vicino assegnato dalle autorità, dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio. Alle ore 20:05 di lunedì, Alarm Phone ha allertato le autorità rispetto a una richiesta di soccorso di un’imzione in avaria nella zona Sar tunisina, con circa 50 persone a bordo. La notizia è stata resa nota dal capo missione Maso Notarianni intervenendo dalai microfoni di Radio Popolare.