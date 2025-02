Ilrestodelcarlino.it - L’amore al tempo dei social network

è un sentimento che ci fa sentire come se il mondo fosse più bello e colorato, arricchisce l’anima e provoca emozioni forti come felicità, sicurezza e calma, ma anche a volte ansia, vulnerabilità e paura. Quando ci piace qualcuno, diciamo di avere una crush per lui o lei, parola forte che fa pensare a uno sconvolgimento totale, al frantumarsi di tutte le certezze. Vi sembra poco? "Qualche mese fa una ragazza che conoscevo di vista mi scrisse tramite un. Iniziammo a parlare e scoprimmo di avere delle cose in comune. Un giorno ci organizzammo per uscire e, mentre parlavamo, iniziò a guardarmi intensamente negli occhi, mi chiese di metterci insieme e io accettai. Quindi iniziammo a incontrarci più spesso, quasi ogni volta dopo gli allenamenti. Fu un periodo bellissimo".alla nostra età provoca emozioni altalenanti, belle e brutte, anche perché è una sperimentazione e navighiamo a vista in un mondo finora sconosciuto: "L’anno scorso mi piaceva da impazzire un ragazzo.