Ilfattoquotidiano.it - “Lamiere accartocciate e airbag esplosi”: incidente stradale per l’ex tronista Luca Salatino. Ecco come sta

in auto perdi “Uomini e Donne” nei giorni scorsi ha raccontato sui social la disavventura capitatagli e,riporta Leggo.it – ha mostrato in uno scatto “la sua auto danneggiata, cone gli“. Nelle scorse ore è tornato su Instagram per aggiornare i fan sulle proprie condizioni. Con il braccio ingessato in bella vistaha spiegato: “Sto bene, ho solo riportato qualche trauma. Sto un po’ giù di morale, certe cose possono succedere però sarebbe meglio se non succedessero. Grazie per la vicinanza che mi avete dimostrato. Supereremo anche questa, è solo un piccolo intoppo. Ci vedremo presto”.In una seconda story ha avvertito che per un po’ dovrà mettere in pausa anche la sua attività da chef: “Mi sa che per un po’ con le videoricette, si farà poca roba.