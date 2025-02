L’America si allontana | più deboli Europa e Italia

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 18 febbraio all’interno della rubrica Spigolaturedi Ermanno CorsiFreddo realismo al “Gruppo di contatto per l’Ucraina” a Bruxelles. Gli Stati Uniti non sono più “principalmente concentrati” sulla sicurezza dell’. Così il Segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth che precisa: “Dobbiamo concentrarci sulla sicurezza dei nostri confini”. Oltretutto il nuovo corso trumpiano se la deve vedere con un “concorrente alla pari”: la Cina comunista. Gli Usa stanno dando, per questo, priorità alla guerra di deterrenza con la Cina nel Pacifico. Quanto all’, si vuole una Ucraina “sovrana e prospera”, ma a quali condizioni? Ecco la disinvolta naturalezza del capo della Casa Bianca: niente adesione dell’Ucraina all’Unione Europea e all’Alleanza Atlantica visto che, oltretutto, gli Stati che le danno vita dovranno portare il loro contributo al 5 per cento dei propri bilanci (la prima adesione è della Polonia forse perché sente più da vicino il fiato della ventilata aggressione da parte russa?).