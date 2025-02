Ilfattoquotidiano.it - L’alternativa naturale agli Ogm: che cos’è il miglioramento genetico evolutivo

La tecnica delnon ha nulla a che fare con gli Ogm, perché è un processo, che l’agricoltore può favorire, gestendo le cosiddette “popolazioni evolutive”. La spiegano in un importante libro i genetisti Salvatore Ceccarelli – già professore ordinario di Genetica Agraria presso l’Università di Perugia, che ha condotto studi presso il Centro Internazionale per la ricerca agricola in ambienti asciutti ei pressi di Aleppo per circa trent’anni – e Stefania Grando – genetista e consulente – nel libro: una guida per agricoltori (Terra Nuova).In cosa consiste il? Si tratta coltivare miscugli – cioè per esempio un miscuglio di tanti tipi diversi di frumento tenero – ottenuti da tanti incroci diversi, di riprodurre le proprie sementi di anno in anno, e eventualmente selezionare le spighe o i frutti (a seconda della specie) migliori per poi riseminarle nei loro stessi terreni, adattando così le colture all’ambiente e gradualmente alle condizioni climatiche in maniera diversa e migliore rispetto a un prodotto standardizzato in laboratorio per ogni latitudine.