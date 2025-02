Ilrestodelcarlino.it - L’allarme di residenti e negozianti: "Sfrecciano senza seguire le regole"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Più volte, aprendo il cancelletto di casa mia, ho colpito qualcuno che sfrecciava con il monopattino sul marciapiede. Mi spiace, ma non è corretto che corrano così, sui marciapiedi, fuori alle porte dei. E’ estremamente pericoloso". Tante le voci che in città si accavallano per condannare gli utilizzi impropri di questi mezzi elettrici. Mezzi che, fino a poco tempo fa, erano praticamente liberi da ogni tipologia di regola. "Spesso contromano, attraversano dove vogliono a velocità spropositate, e rischiano di colpire pedoni o di mettere in difficoltà le macchine. Servirebbe – dice Alberto Baschieri, residente del centro storico – qualche formazione. Sono persone maleducate, che non sanno come utilizzare il mezzo. Prima di metterlo in commercio avrebbero dovuto spiegare a tutti la pericolosità e il modo corretto per utilizzarlo".