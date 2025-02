Nerdpool.it - LADY MACBETH di Isabelle Schuler: recensione

La scrittriceci presenta il suo romanzo d’esordio, edito dalla casa editrice HarperCollins. La protagonista del romanzo è la regina Grouch di Scozia, che racconta in prima persona la sua storia da un punto di vista nuovo, più intimo e personale.TramaScozia, intorno all’anno Mille. Malcolm governa il regno di Alba dopo aver ucciso il Re, suo zio, ed instaurato il Cristianesimo come unica religione possibile. Il Principe Boedhe, vero erede al trono, viene relegato ad essere un Mormaer, ovvero un vice re, e spedito in una regione lontana dalla capitale. Boedhe aveva deciso di sposare una druida, con l’idea che mettere sul trono una pagana fosse un gesto di buona volontà. Di fatti i druidi avevano servito re e principi Pitti, prima che sorgesse il regno di Alba e che le loro tradizioni fossero soppiantate.