Ilgiorno.it - Ladrirago, furto alla scuola media: rubati 50 computer portatili

Lardirago (Pavia), 18 febbraio 2025 - Ladri didi Lardirago. Sono entrati in azione, probabilmente di notte, nello scorso weekend, con ilscopertoriapertura di ieri, lunedì 17 febbraio, e denunciatolocale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Pavia. L'edificio scolastico non è dotato né di sistema d'rme antiné di impianto di videosorveglianza. Gli ignoti malviventi si sono introdotti nellasecondaria di primo grado, in via Alessandro Manzoni a Lardirago, forzando una porta d'ingresso. Non ladri di monetine interessati ai soldi in contanti contenuti nei distributori di snack e bevande, come spesso accade nelle scuole e in altri edifici pubblici. In questo caso invece l'obiettivo erano le dotazioni informatiche utilizzate per la didattica: hanno portato via tutti i 50