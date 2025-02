Ilrestodelcarlino.it - Ladri in Audi bloccati in A14: come recuperare i gioielli rubati

Bologna, 18 febbraio 2025 – La supercar deiera stata fermata in A14 mercoledì scorso, 12 febbraio, nei pressi di Bologna: un’RS6 (che raggiunge i 260 chilometri orari e costa 140mila euro, ndr) carica di refurtiva, dopo essere stata più volte intercettata tra Forlì e Cesena. Alle 21.30 circa le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, al km 15 della A14 in carreggiata nord, l’avevano bloccata sapendo che era stata utilizzata per commettere furti in abitazione nella zona di Pesaro e Cattolica. Poco prima, il Centro Operativo Autostradale aveva infatti allertato via radio le pattuglie presenti sul tratto della A14 compreso fra Cesena e Bologna, affinché prestassero attenzione al passaggio del bolide, in quanto era risultato in uso a soggetti responsabili dei furti.