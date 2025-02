Lortica.it - Ladri armati di picconi e trapani messi in fuga dai carabinieri a Castel San Niccolò

Leggi su Lortica.it

Un commando di tredi, asce e, ha tentato di assaltare alcune aziende nella zona industriale di Ponte d’Arno, aSan(Casentino), nella notte tra il 14 e il 15 febbraio. L’obiettivo sembrava essere l’azienda orafa Freschi&Vangelisti. Tuttavia, l’intervento tempestivo dei, già presenti nella zona per presidiare le aree produttive dopo precedenti attacchi, ha messo ini malviventi, che sono fuggiti senza portare a termine il colpo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’azione, e le indagini sono in corso. L’azienda orafa ha ringraziato pubblicamente iper l’efficacia del loro intervento, sottolineando l’importanza della loro presenza per la sicurezza del territorio.L'articolodiindaiSanproviene da Arezzo News.