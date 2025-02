Lanazione.it - ”L’acqua torni pubblica“. La sinistra rilancia la battaglia per il futuro del servizio idrico

Leggi su Lanazione.it

"Lucca protagonista insolo se Geal completamente" lo sostiene in una nota il direttivo della lista civica ‘Lucca è un grande noi‘. "Da giorni – si legge nel documento firmato da Domenico Raimondi e Ilaria Vietina – il dibattito pubblico intorno alla proroga o meno fino al 2027 della concessione a Geal rischia di concentrare l’attenzione della cittadinanza sul dito anziché sulla luna. L’eventuale rinvio del termine delle concessioni può aprire uno spazio di manovra ma il vero tema è ildel sistemaa partire da quello lucchese. Lucca e i suoi amministratori non possono limitarsi a prendere tempo: è giunta l’ora delle scelte coraggiose e dell’indispensabile trasparenza di fronte alla cittadinanza su alcuni punti qualificanti che proviamo a sintetizzare". Secondo il movimento che è all’opposizione in consiglio comunale, permettere che l’importante risorsa idrica finisca sotto un controllo parziale pubblico o, peggio, minoritario significherebbe perdere la capacità di incidere su questioni fondamentali come le tariffe, gli investimenti e la sostenibilità del sistema