L'acqua, il bene più prezioso. Un lunedì qualunque all'asciutto

mattina mi sono alzato e mi sono ricordato il compito che ci ha assegnato la maestra, cioè provare a far meno delper un giorno. A colazione mi è sembrato facile perché ho preso il latte con i cereali però al momento di lavarmi i denti non potevo usare acqua e non potevo lavarmi il viso. E non parliamo di tirare lo scarico del water! Poi sono andato? a vestirmi per andare a scuola e fin lì andava tutto. Però a scuola mi sono sporcato? la maglietta ed ho pensato che sarebbe rimasta sempre in quel modo perché ho immaginato che nel mondo non potessero più funzionare le lavatrici. In una giornata senz’acqua non si potrebbero fare tante cose come la doccia, lavare i piatti, cucinare, idratarsi, lavarsi le mani e usare il bagno. Mi sveglierei ogni mattina sporco? e con dei vestiti puzzolentissimi.