"L'abbraccio che ripara": in un podcast di Sky TG24 la storia di Lucia che ha perdonato Antonio, l'assassino di suo marito

“Lo guardai. Mi aspettavo un mostro, invece vidi un ragazzino, un animale ferito dal male che lui stesso aveva provocato. Tremava, piangeva. Non ho mai avvertito tanto dolore negli occhi di una persona. Mi sono avvicinata.mi ha abbracciata”. Con queste paroleDi Mauro Montanino racconta a Niccolò Agliardi il suo primo incontro condi suo. Unadi perdono e redenzione che Skyha scelto di raccontare conche-Perdonare un delitto, nuovodi Kayros Onlus, ideato, scritto e narrato da Niccolò Agliardi, realizzato da Vois in collaborazione con Fondazione Cariplo, che arriverà, con un episodio al giorno, da oggi 18 febbraio su SkyInsider e dal 27 febbraio su tutte le piattaforme.Ilin otto episodi – che diventerà un documentario in arrivo a marzo su Sky– esplora i confini del dolore, della speranza e della capacità umana di ricostruire ciò che sembrava irrimediabilmente distrutto.