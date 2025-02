Ilnapolista.it - La Wada spiega il patteggiamento di Sinner: «Un anno sarebbe stato troppo, era un caso unico»

Anche “una sanzione di 12 mesistata eccessivamente severa”. E quindi un po’ pentita per aver fatto ricorso al Tas, la, l’Agenzia mondiali antidoping, è corsa ai ripari ha patteggiato conuna condanna a tre mesi. Scatenando un mare di polemiche. Loa La Stampa il portavoce dell’agenzia, James Fitzgerald. Dice che quello diera “un” e come tale doveva essere risolto.Fitzgeralduna coda che aveva scritto anche la Faz, ovvero che “una delle funzioni principali dell’articolo 10.8.2 è garantire che i casi unici che non rientrano esattamente nel quadro sanzionatorio possano essere giudicati in modo appropriato ed equo, a condizione che tutte le parti e lasiano d’accordo. L’articolo consente un’ulteriore riduzione del periodo di sospensione in base al livello di gravità della specifica violazione, nonché al fatto che l’atleta abbia ammesso la violazione.