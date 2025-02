Agi.it - La Wada spiega il patteggiamento con Sinner, "caso particolare"

AGI - L'agenzia mondiale antidoping (perché Jannikha ricevuto una squalifica di tre mesi, inferiore rispetto a quella di sei anni inflitta alla pattinatrice su ghiaccio spagnola Laura Barquero. Siache Barquero sono stati trovati positivi al Clostebol, sostanza vietata dal Codice mondiale. "Nelle prove hanno chiaramente confermato lazione dell'atleta come delineato nella decisione di primo grado (Itia, ndr)",lain una nota inviata all'agenzia di stampa Ap a seguito delle critiche mosse dai media spagnoli circa la differenza di trattamento tra il numero 1 del tennis mondiale e l'atleta spagnola. Barquero è risultata positiva per la prima volta al Clostebol durante i Giochi olimpici invernali del 2022 e nuovamente nel gennaio 2023 in un test fuori competizione effettuato dalla federazione di competenza, l'Isu.