La vittoria non basta alla Cesena 2005

Peccato. Sabato sera, al PalaIppo, laBasketha dimostrato sul campo di avere tutti i requisiti necessari per giocare i playoff nel campionato di Divisione Regionale 1, lo ha fatto vincendo la quarta partita consecutiva e piegando Faenza 75 - 69 (24 - 23, 44 - 35, 59 - 53) al termine di un match caratterizzato da un costante testa a testa contro la seconda della classe, che di certo non era arrivata sulle rive del Savio con spirito arrendevole. Per sperare nell’accesso al tabellone che mette in palio la promozione serviva però anche un incastro di risultati favorevoli su altri campi, che purtroppo non si è concretizzato. L’ultimo posto disponibile (corrispondentequinta piazza della graduatoria) se lo è infatti preso Verucchio, che ha preceduto l’Aics Forlì (per differenza punti globali) e, che ha dunque chiuso in settima posizione, davanti a Riccione, Tiberius Rimini, Castel San Pietro e Imola.