La violenza domestica è pericolosa e va fermata

Laè un tema serio che colpisce diverse persone, soprattutto bambini o ragazzini e donne e avviene tra le mura di un appartamento. Purtroppo essa è ancora molto estesa, ma ciò non vuol dire che non deve essere abbattuta con rispetto verso le vittime e determinazione nell’ affrontarla. Questo testo, è quindi stato scritto per spiegare in modo dettagliato cos’è la, perché è importante parlarne sin dalla tenera età, in quali forme si manifesta e come si può fermare. Iniziamo quindi in ordine: lanon è limitata solo a schiaffi fisici. Infatti può essere di tipo sessuale, economica, e molto spesso anche psicologica. Infatti, chi subisceviene catapultato in una situazione di dolore enorme e, paura a parlarne. Spesso le vittime non testimoniano contro gli aggressori per sensi di colpa, possibili ripercussioni sui figli o sulla famiglia.