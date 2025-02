Iltempo.it - La verità sul grande freddo. Sottocorona: dove scendono le temperature

Arriva il? Tornerà il maltempo? Nelle sue previsioni meteo di martedì 18 febbraio per La7 Paolospiega che le nuvole che appaiono sulle immagini satellitari sono "particolarmente basse, non intense" e le piogge a loro associate sono deboli. Precipitazioni sono attese in zone del centro del Sud, fra Calabria e Sicilia "ci potrebbero essere delle piogge significative". Per il resto nevicate molto deboli sulle zone alpine. Mercoledì 19 febbraio la "situazione rimane sostanzialmente la stessa", spiegache fa sapere che "qualche precipitazione appena moderata potrebbe interessare parte dell'Umbria, del Lazio e dell'Abruzzo e ancora il sud con piogge sempre molto deboli". Giovedì 20 febbraio è attesa un'attenuazione delle precipitazioni e il tempo in Italia sarà "in prevalenza sereno, con qualche pioggia non forte sopra Lazio e Sicilia".