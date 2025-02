Sport.quotidiano.net - La Valsa Group è un enigma. Dopo Padova ancora di più

Se ci sono due partite che spiegano benissimo, meglio di qualsiasi altra parola o nostro articolo, che cosa sia stata e siaquesta stagione 2024/2025 di Modena Volley, il 3-1 sulla Lube e il 2-3 subito asono una sorta di bignami imprescindibile per capire (ammesso che sia possibile) una squadra totalmente incostante durante tutto l’arco i quattro mesi. Una squadra che era apparsa lucida, scintillante, grintosa, concentrata nella maniera più alta possibile domenica 9 febbraio al cospetto del club che aveva appena conquistato la Coppa Italia e che invece ha mostrato il suo lato sbaglione, inconcludente, a volte persino arrendevole due giorni fa a, lasciando strada a una compagine inferiore per individualità e gioco ma molto più attaccata alla partita, e che avrebbe onestamente meritato l’intera posta in palio.