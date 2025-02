Linkiesta.it - La tramvia di Firenze, e la dura vita del trasporto pubblico nei centri storici italiani

Ce l’ha fatta. Il 25 gennaio scorso laè entrata nel centro storico di, oltrepassando quelle mura da alcuni ritenute, non solo fisicamente, invalicabili. Tra le sei nuove fermate del prolungamento della linea T2 – il cui nome è Vacs, Variante alternativa al centro storico –, Piazza San Marco è quella che più si avvicina al Duomo e per questo la più contestata. La sfida, nel capoluogo toscano ma non solo, è far convivere il centro storico, patrimonio Unesco dal 1982, con un mezzo dicome lache certo non passa inosservato e che porta con sé il carico impattante di pali e fili. Convivenza del resto riuscita in tante altre città, anche straniere, ma senza le peculiarità artistiche e architettoniche di(una tesi spesso sostenuta dai contrari alla).