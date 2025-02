Iltempo.it - La tragica conferma sulla famiglia Bibas: Hamas consegnerà i corpi senza vita

Giovedìalle autorità israeliane idi Shirie dei suoi due figli, Ariel e Kfir, gli ostaggi più giovani rapiti il 7 ottobre del 2023. Lo ha dichiarato il leader dinella Striscia di Gaza, Khalil Al-Hayya: «Giovedì consegneremo quattro salme, comprese quelle della».aveva dichiarato che i tre erano morti a causa di un raid aereo israelianoStriscia di Gaza. Il marito di Shiri e padre di Ariel e Kfir, Yarden, era stato rilasciato da i terroristi palestinesi due settimane fa. I quattro erano stati rapiti dalla loro casa nel kibbutz di Nir Oz. La mamma e i due bambini erano stati separati dal padre, torturato psicologicamente durante la prigionia con notiziemorte della moglie e dei figli. In quell'occasione ha anche diffuso un video del padre Yarden, che era anche lui in ostaggio, in cui considerava il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, responsabile della loro morte.