Ilnapolista.it - La tiepida solidarietà dei tennisti italiani a Sinner dopo la squalifica (Il Giornale)

Ladeila(Il)Scrive Ilcon Marco Lombardo (che prende spunto da un tweet di Bertolucci):La conclusione della vicenda Clostebol (.) propaga ombre azzurre sul tennis. Perché la verità, alla fine, è sempre la stessa: si è amici fino a prova contraria, a meno che poi si abbia bisogno di aiuto. E in quel caso l’eterna promessa di vicinanza esce dal campo ed evapora. Paolo Bertolucci, che di tennis è non solo un grande ex ma pure un saggio commentatore, l’ha fatto notare:«L’assordante silenzio di quasi tutti i giocatorisul caso di Jannikmi ferisce».E in effetti, al di là delle nette dichiarazioni di Andrea Vavassori e quelle di Matteo Berrettini («Jannik è stato chiaramente vittima di un errore»), si notano più gli assenti che i presenti.