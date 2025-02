Sport.quotidiano.net - La statistica. Il pressing spallino è costantemente saltato. E la squadra non riesce mai a recuperare palla

Leggi su Sport.quotidiano.net

Francesco Baldini ha tentato di alzare il baricentro della Spal, e di rendere la suapiù aggressiva nell’accorciare in avanti e nel portare unalto. Vi è anche riuscito nel complesso, e la Spal ha avuto buoni tratti di gioco a fiammate. Tuttavia la circostanza non ha dato gran giovamento e per averne conferma abbiamo rivisto la partita. Ora, nei primi 21’ sullo 0-0 fino al gol di Gagliano, laesegue i dettami del tecnico. Tuttavia non si contano veri recuperi nella metà campo avversaria, ma solo un fallo laterale guadagnato in pressione al numero 17. La sola riconquista la effettua Radrezza al minuto 3.07, ma è nella metà campo della Spal, sia pure in quel frangente più avanti del resto della. Meglio andrà nella ripresa sullo 0-2, a Spal però sbilanciata in avanti alla disperata e col Rimini raccolto in area.