La solidarietà... di corsa. In marcia per il Malawi

Insieme per il: torna domenica 16 marzo la tradizionalenon competitiva organizzata dal comune di Arcola, in collaborazione con il comitato marce della Spezia, per la raccolta fondi per la comunità di Balaka in, con la quale l’amministrazione ha da tempo consolidato un rapporto di amicizia avviato grazie all’opera e all’impegno di Mauro Biagioni, noto e stimato pediatra di Arcola. Partenza alle 8.30 dal parco Mimma Rolla (Mondoteca), i percorsi saranno due, rispettivamente di 6 e 14 chilometri, in parte su strada asfaltata e in parte su tracciati naturalistici che attraversano i borghi di Monti, Fresonara, Baccano e il centro storico di Arcola, arrivando fino al forte di Canarbino. La torre Pentagonale sarà aperta e visitabile dalle 9 alle 11. Il costo di iscrizione è pari a 4 euro, che verranno devoluti in beneficenza, gratuita per i bambini under 12 anni.