Sport.quotidiano.net - La società ha provveduto a versare quanto dovuto. Pagamenti in regola, rispettata la scadenza Figc. Uscito il calendario: a Pesaro il giorno di Pasquetta

La Spal ha superato senza problemi lafederale del 17 febbraio, relativa a stipendi e contributi dei tesserati del club biancazzurro dell’ultimo trimestre del 2024. Ladi via Copparo ha infatticon qualchedi anticipo, a differenza diaccaduto un anno fa, quando proprio a febbraio la Spal non rispettò lafissata dallaincappando nella penalizzazione di tre punti che sta condizionando il campionato di Antenucci e compagni. Nel frattempo, ieri la Lega Pro ha comunicato la programmazione delle ultime sei giornate di campionato. Non sono previste gare in notturna, mentre sul campo della Visla squadra di Baldini giocherà ildi. Ecco date e orari dalla quattordicesima alla diciannovesima giornata di ritorno: Pineto-Spal (trentatreesima giornata, domenica 23 marzo alle 17,30), Spal-Legnago Salus (trentaquattresima giornata, domenica 30 marzo alle 17,30), Torres-Spal (trentacinquesima giornata, domenica 6 aprile alle 12,30), Spal-Pontedera (trentaseiesima giornata, sabato 12 aprile alle 17,30), Vis-Spal (trentasettesima giornata, lunedì 21 aprile alle 15), Spal-Gubbio (trentottesima giornata, domenica 27 aprile alle 16,30).