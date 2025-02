Ilrestodelcarlino.it - La società deve avere ambizione. E per farlo bisogna essere forti

Una premessa: non siamo qui a giudicare nessuno. Ma una cosa a questo punto della stagione va detta. La chiarezzaalla base di tutto. Anche perchè è ormai assodato che tutti vogliono la stessa cosa. Ovvero il salto di categoria al più presto. Lo hanno dichiarato a gran voce il presidente onorario Vincenzo Guerini. Ce lo ha detto il diesse Tamai, ne ha parlato chiaramente anche il direttore generale Ancarani. Siamo convinti che anche lo stesso Marconi ambisca a questo. Un altro anno di serie D Ancona non lo reggerebbe. Ma non per lesa maestà, ci mancherebbe. Semplicemente perchè questa non puòuna piazza da serie D. E in che modo si può puntare alla promozione? Semplicemente dando fede a quel che si è detto a inizio stagione: questo sarebbe stato l’anno in cui gettare le basi per crescere.