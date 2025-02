News.robadadonne.it - La sexy dedica di Dove Cameron a Damiano David: “Non riuscivo a toglierti gli occhi di dosso”

Abbiamo visto recentementea Sanremo, intenta a seguire con emozione l’esibizione del fidanzatoimpegnato sul palco dell’Ariston con un omaggio a Lucio Dalla e con il suo brano, Born with a broken heart; e a distanza di pochi giorni dall’evento, l’attrice e cantante americana ha pubblicato un post su Instagram in cui dichiara “Non sono mai stata tanto orgogliosa in tutta la mia vita”.” Ho pianto una quantità inappropriata di volte – aggiunge– ho scattato zero foto della performance in sé perché nonglidi. La mia stella polare. Ti amo. Buon secondo San Valentino”. Vi raccomandiamo. "Non è mai stato così bello" i 26 anni dicon(ma non i Måneskin) Il cantante romano ha festeggiato a Los Angeles con la fidanzata e un gruppo di amici; assenti, invece, i colleghi della band con cui ha esordito.