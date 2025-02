Ultimouomo.com - La settimana dei record

Esiste qualcosa che elettrizza gli appassionati di sport come l’idea di un? È difficile trovare una sensazione appagante come quella di essere testimone diretto delle gesta di un atleta che oltrepassa i paletti che un altro essere umano aveva piantato ai limiti delle possibilità di un’intera razza di otto miliardi di elementi. Provate a mettervi nei panni di un appassionato di atletica - e in particolar modo delle medie e lunghe distanze - negli otto giorni che vanno tra l’8 e il 16 febbraio 2025. Provateci: come ci si sente dopo aver assistito a una cosa come settedel mondo, cinque su pista indoor e due su strada, in poco più di unache fino a qualche anno fa sembravano affari per la specie umana 2.0, che pensavamo avrebbero tenuto fino al 3000 dopo Cristo, e che invece sono caduti come ciliegie (premature in questo periodo dell’anno), primati pluridecennali polverizzati con margini larghissimi.