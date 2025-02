Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Brignone mi ha ricordato Sinner. Lo sci italiano è in crisi: il sistema per adesso ha fallito”

FEDERICAREGINA DEI MONDIALIFedericaè stata semplicemente divina. Quello che ha fatto ai Mondiali va oltre l’immaginazione, è stata fantastica! Era stata già spaventosa in superG, poi in gigante si è superata. È stato eccezionale il modo in cui ha retto la pressione dal punto di vista mentale. La Robinson era stata straordinaria e le aveva messo tanta pressione: non poteva di certo gestire i 67 centesimi di vantaggio. La seconda manche di Federica è stata magistrale. Mi ero quasi rassegnato dopo che aveva perso 3 decimi a metà pista, ma da lì in poi è andata velocemente in progressione. I distacchi agli intermedi li ho ben impressi nella mia memoria. Era molto difficile tenere quel passo e lei non ha commesso errori, se non una minima sbavatura su un dosso nella prima manche, ma è stato un arretramento di poco conto.