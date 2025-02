Lopinionista.it - La Sapienza celebra i 100 anni di Scienze Politiche: un secolo di storia e innovazione

ROMA – Il 2025 segna una tappa storica per l’Università Ladi Roma, cheil centenario della sua Facoltà di(oggi Facoltà di, Sociologia, Comunicazione), la prima in Italia. La cerimonia di inaugurazione dellezioni si è tenuta lunedì 17 febbraio nell’aula magna del rettorato, un evento che ha visto la partecipazione di autorità accademiche,e di molti illustri laureati.La Rettrice Antonella Polimeni ha dato il via alle commemorazioni, sottolineando l’importanza deldiche questa Facoltà rappresenta per l’Università e per il Paese. “La tradizione che oggi andiamo are si continua a rinnovare, e questo è un buon segnale per le sfide che il presente ci pone davanti e quelle che il futuro ci prospetta”, ha dichiarato Polimeni.