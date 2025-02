Ilrestodelcarlino.it - La sanità diventa ’porta a porta’. Arrivano 50 infermieri di famiglia

La salute. Più che uno slogan, un nuovo modo di portare l’assistenza sanitaria territoriale direttamente a casa delle persone, o quasi. Questo grazie alla nuova rete territoriale resa possibile dalla presenza di ben cinquantadie comunità. La nuova figura professionale innovativa, appositamente formata, che punta a garantire un servizio sanitario di prossimità, con un occhio di riguardo alla prevenzione e alla continuità delle cure delle persone fragili, sia adulte che giovani. Dopo una fase di sperimentazione nell’Alta Valmarecchia, il progetto sta ora prendendo forma in tutto il riminese. Gli, in particolare, operano a stretto contatto con i medici di base e i pediatri, offrendo sia cure che attività di prevenzione, in un’ottica di interdisciplinarità e integrazione degli interventi socioassistenziali.