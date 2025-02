Lapresse.it - La Russa: “Solidarietà a Mattarella dopo gli attacchi del ministero degli Esteri russo”

“Ho già avuto modo nei giorni scorsi di esprimere la mia pienaal presidente della Repubblica per glipretestuosi, offensivi e inopportuni rivolti a lui dalla portavoce del“. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, intervenendo in Aulale dichiarazioni di Maria Zakharova che aveva ripetutamente preso di mira Sergioper un suo intervento dei giorni scorsi a Marsiglia in cui aveva paragonato la Russia al terzo Reich. “Come sapete, nella giornata di ieri, il Capo dello Stato è stato al centro di nuovi e gravissimi e anche minacciosida parte della stessa funzionaria. Il Presidente Matterella, che rappresenta l’Italia ed è il custode dei valori democratici della nostra Patria, aveva più volte ricordato quali siano gli elementi alla base della convivenza civile tra i popoli e che l’Italia è per una pace giusta e non fittizia e neanche fragile.