La rovina dell’Europa

Perché l’Europa vuole continuare la guerra in Ucraina o comunque ostacola la trattativa di pace di Trump e Putin? Mi sembra pazzesco. Non capisco quale sia la logica.Emma Laudanivia emailGentile lettrice, è una logica perversa che agisce in automatico e sprofonderà nel baratro le élite europee (fin qui pazienza) ma purtroppo anche noi. È la stessa logica in cui si può inquadrare il discorso di Mattarella che, parlando a Marsiglia, ha paragonato la Russia di Putin alla Germania del Führer. Un discorso che lascia stupefatti, per l’inconsistenza storica ma ancor più perché proviene da un esponente dell’Italia, paese che con la Germania è l’erede delle nefandezze fascionaziste. Tra le quali anche l’invasione della Russia, che costò a quella nazione 27 milioni di morti. Mi chiede perché gli europei agiscano in modo così assurdo.