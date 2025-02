Quifinanza.it - La ricetta per la terza età in salute? Servono più bambini per il benessere dei nonni

L’Italia invecchia. E va verso un progressivo calo demografico. Ma quale rapporto esiste tra la curva della popolazione e ilnegli over-65? Ebbene, un incremento deipotrebbe essere un’opportunità per ladegli anziani ed un miglior controllo delle cronicità, sempre più diffuse e dall’impatto pesante sul Servizio Sanitario.Unacuriosa? Certo. Ma ci sono studi che spiegano chiaramente come diventaree dedicarsi ai nipoti può contribuire ad allungare la vita. Spingere una carrozzella, accompagnare i piccoli all’asilo o a scuola, magari preparare un pranzetto con i fiocchi quando mamma e papà sono al lavoro, aiuta a sentirsi in forma. E non sarebbe solo un piacere per la psiche. Pensate solo ad un aspetto: dopo un infarto nellaetà chi ha figli e nipoti tende ad avere una sopravvivenza più lunga rispetto a chi invece si trova da solo.