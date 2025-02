Formiche.net - La riabilitazione dei business men. Perché Xi Jinping ha incontrato gli imprenditori cinesi

“Glidovrebbero essere pieni di spiritoale e patriottico, elevare continuamente i propri ideali e coltivare un profondo senso di responsabilità nazionale”. Sono le parole che ha rivolto il presidente Xiaiman più importanti della Cina, in un incontro storico che segna il riavvicinamento tra la politica e il settore privato cinese in un momento delicato, segnato dal ritorno dei dazi di Donald Trump. Per lungo tempo il governo ha tenuto in disparte i magnati, alcune volte estromettendoli dalla scena pubblica.Il caso più famoso era stato quello del fondatore e proprietario di Alibaba, Jack Ma, poi riabilitato. C’era ovviamente anche lui ad ascoltare il leader maximo, insieme ad altri omologhi: Ren Zhengfei di Huawei, Lei Jun di Xiaomi, Pony Ma di Tencent, Wang Xing di Meituan, Wang Chuanfu di Byd, Wang Xingxing di Unitree, Yu Renrong di Will Semiconductor, Liu Yonghao di New Hope e, immancabilmente, Liang Wenfeng di DeepSeek.