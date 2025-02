Linkiesta.it - La protesta degli studenti serbi scuote il Paese, ma non è un nuovo Maidan

Siamo abituati a pensare chere non serva a nulla. Lo pensiamo per l’Italia, figuriamoci per certi paesi i cui governi sembrano intoccabili, impermeabili alla volontà popolare e allo scorrere del tempo. Eppure, laa ci ha appena dimostrato il contrario. Dopo mesi di manifestazioni sempre più accese, glihanno ottenuto un risultato storico: le dimissioni del primo ministro Miloš Vu?evi?.Non è facile immaginare gli sviluppi futuri per laa, ma qualcosa è cambiato, soprattutto dal punto di vistache hanno animato le proteste. Il coraggio, la loro capacità di mobilitare anche il resto della società civile, li ha portati a essere ufficialmente candidati al Premio Nobel per la Pace. Un riconoscimento che amplifica la visione dell’est Europa come un calderone che richiede più libertà e democrazia, ma non bisogna saltare a conclusioni affrettate.