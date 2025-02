Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni dal 24 al 28 Febbraio 2025: Ayala Viene Avvelenato!

Lapuntate dal 24 al 28: il contee tutti i sospetti ricadono su Martina. Intanto Virtudes e sua madre fanno finalmente pace!Laprosegue e, nel corso delle puntate dal 24 al 28, al centro dell’attenzione ci sarà il conte. Quest’ultimo inizierà ad accusare degli strani sintomi e si scoprirà che è stato. A questo punto tutti i sospetti ricadranno sulla sua principale nemica, ossia Martina. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Petra continua a tenere il personale sotto controllo e soprattutto non vuole che vengano più messe in atto celebrazioni di alcun genere per ricordare Pia. Ovviamente Ricardo va in un’altra direzione e autorizza una veglia per l’anima dell’ex governante, dopo aver chiesto ed ottenuto l’approvazione del marchese.