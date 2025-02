Ilfattoquotidiano.it - La prima volta di Matteo Berrettini: Nole Djokovic battuto in due set a Doha

C’è sempre una nuova. Quella chefirma nel primo turno dell’Atp 500 diè dolcissima: il tennista italiano haNovakin due set. Mai l’azzurro era riuscito a sconfiggere l’ex numero uno al mondo: il ruolino diceva 4 sconfitte, la più importante delle quali resta la finale di Wimbledon del 2021.Il tabù è quindi sfatato e anche in maniera netta:si è imposto in due set con il punteggio di 7-6(4), 6-2. Partito forte,ha come al solito fatto la differenza al servizio. Nel primo set, molto comha concesso qualcosa solo al tie-break. Il romano ne ha approfittato, mettendo l’ipoteca sul match.Nel secondo set, l’azzurro ha dominato negli scambi da fondo campo e ha portato a casa la vittoria dopo due match point falliti.