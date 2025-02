Lanazione.it - La Polizia all’Itis “Galilei” di Arezzo per parlare di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere

, 18 febbraio 2025 – Mercoledì 19 febbraio 2025, nell’ambito delle attività del Tavolo di coordinamento per la cultura della legalità e della sicurezza della Provincia di, personale qualificato della Questura incontrerà le studentesse e gli studenti delle classi seconde dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “G.” diperloro di, cyberdi. In quell’occasione, il Questore della Provincia di, Maria Luisa Di Lorenzo, consegnerà a nome delladi Stato dell’intera provincia una panchina, che gli studenti hanno fortemente voluto e che hanno dipinto di rosso, quale simbolo del contrasto alladie del vuoto lasciato da ogni donna scomparsa per mano di uomini violenti. La panchina, che verrà posta nell’atrio della Scuola, quale simbolo silenzioso quanto eloquente contro la, sarà consegnata al Dirigente Scolastico Luca Decembri.