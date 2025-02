Formiche.net - La pittura dell’anima. Impressioni dalla mostra di Munch a Roma

“Ho ricevuto in eredità due dei più terribili nemici dell’umanità: la tubercolosi e la malattia mentale. La malattia, la follia e la morte erano gli angeli neri che si affacciavano sulla mia culla”, ha scritto Edvard. È il tratto della sua vita e della sua arte.La sofferenza è il suo “destino”. Sgomento personale che diventa riflessione universale sulla tormentata essenza della condizione umana. Sempre attuale.Compagno di vita diil timore costante di malattia e morte. Orfano, a soli cinque anni, per la perdita della madre e lutti prematuri, in una famiglia segnata da fragilità fisica e mentale.Una straordinariadal titolo “, il grido interiore”, a Palazzo Bonaparte afino al 2 giugno, curata da Patricia Berman con la collaborazione di Costantino D’Orazio e organizzata da Arthemisia, racconta la lunga vita dell’artista norvegese (1863-1944) attraverso dipinti e incisioni, lettere e annotazioni.