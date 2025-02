Linkiesta.it - La petroliera Seajewel e le esplosioni a bordo al largo di Savona

La, partita dall’Algeria e arrivata avenerdì scorso, è stata danneggiata dopo una doppia esplosione che ha causato una falla lunga oltre un metro su un fianco dell’imbarcazione battente bandiera maltese. È avvenuto mentre erano in corso le operazioni di scarico del greggio. Nessuno è rimasto ferito, né sembra ci siano pericoli di sversamento di greggio in mare.Sulla vicenda sta indagando la procura di, che ha aperto un fascicolo senza ipotizzare reati e senza indagati. «L’esplosione c’è stata, vogliamo ora capire la causa che l’ha determinata», ha spiegato il procuratore di, Ubaldo Pelosi. «Possono essere legate alle operazioni di scarico del petrolio ma possono essere anche altre». Potrebbe trattarsi di un ordigno e non è escluso che si sia trattato di un residuato bellico.