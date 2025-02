Ilprimatonazionale.it - La “Partecipazione al Lavoro” porterà a una completa applicazione dell’articolo 46?

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 18 feb – Se nel 2009 si arrivò vicini alla attuazione del dettato costituzionale sulla “” per poi partorire il “topolino”4 comma 62 della, per altro vituperata, legge Fornero – che ne doveva lanciare una sperimentazione, poi mai finanziata – la combinazione astrale tra Governo di destra-centro e gli aspetti inclusivi del tema che coinvolgono non solo l’area identitaria, ma anche il mondo cattolico, il liberalismo, il riformismo fabiano socialista e l’ecologismo comunitarista, potrebbero fare il miracolo. Infatti la CISL, recuperando una sua vocazione storica, che la vedeva dalla sua fondazione favorevole a forme dialla gestione dell’impresa, retaggio della dottrina sociale della Chiesa, ha presentato una sua proposta di legge di Iniziativa Popolare.